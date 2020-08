Coronavirus, l’esperto: “Vaccino antinfluenzale entro ottobre” (Di martedì 18 agosto 2020) Un autorevole esperto cinese ha esortato le persone a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale entro ottobre, un avvertimento che riguarda la possibilità che la Covid-19 possa scontrarsi con l’imminente influenza stagionale. Wang Chen, vice presidente della Chinese Academy of Engineering e presidente dell’Chinese Academy of Medical Sciences, è intervenuto nel corso della riunione annuale della China Association for Science and Technology. Wang ha affermato che se un paziente è infetto sia da influenza che da Covid-19, questo complicherà la diagnosi, aumenterà la difficoltà e il costo dell’isolamento e richiederà più risorse. L’esperto ha aggiunto che anche il tasso di mortalità potrebbe aumentare notevolmente. Wang ha dichiarato che una vaccinazione ... Leggi su meteoweb.eu

a70199617 : RT @IlConte50919IT: E ci aggiungo l'opinione di un esperto del settore. Praticamente dice tutto lui. #discoteche #discotechechiuse #gabrypo… - Nury07833353 : RT @IlConte50919IT: E ci aggiungo l'opinione di un esperto del settore. Praticamente dice tutto lui. #discoteche #discotechechiuse #gabrypo… - IlConte50919IT : E ci aggiungo l'opinione di un esperto del settore. Praticamente dice tutto lui. #discoteche #discotechechiuse… - Alan05977642 : RT @LucaSanapo4: Quando #Linus dichiara che le discoteche andavano lasciate chiuse dall'inizio mentre #BASSETTI le vorrebbe aperte tuttora… - tax_tweet : Svezia, l'esperto del governo ipotizzò: scuole aperte per spingere l'immunità di gregge -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’esperto Nuova Zelanda, torna il coronavirus: «Forse importato con un carico di surgelati». Primi 4 casi dopo 102... Corriere della Sera