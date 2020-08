Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 34mila nuovi casi negli USA e quasi 20mila in Brasile (Di martedì 18 agosto 2020) Sfiorano ormai quota 22 milioni (21.881.858) i contagi totali di Coronavirus registrati nel Mondo: è quanto emerge dal monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 774.034, mentre le guarigioni sono 13.888.301. Gli Stati Uniti hanno rilevato altri 34.741 casi nelle ultime 24 ore, per un totale di 5.438.325 infezioni. Registrati anche altri 434 morti, per un totale di 170.497 vittime. Il Brasile ha confermato nelle ultime 24 ore altri 684 decessi legati al Coronavirus, per un totale di 108.536 vittime. Registrati altri 19.373 casi, per un totale di 3.359.570 infezioni dall’inizio della pandemia.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

