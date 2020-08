Coronavirus: le nuove regole su mascherine e discoteche (Di martedì 18 agosto 2020) L’Italia è fra i Paesi europei con il numero di contagi più basso. Tuttavia, sono comunque più di cinquecento i nuovi focolai registrati in tutta la Penisola. I numeri preoccupano gli esperti, ma soprattutto il Governo che ha deciso di mettere in campo nuove regole per limitare il più possibile il diffondersi del Coronavirus. mascherine obbligatorie anche all’aperto: le nuove regole La nuova ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, riguarda le mascherine. Fra le nuove regole emanate dal Governo c’è l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale non più solo al chiuso nei luoghi accessibili al pubblico, ma ora anche ... Leggi su notizieora

fattoquotidiano : Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispettare le regole o ci saranno nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a diffonde… - fattoquotidiano : Coronavirus, Locatelli (Cts): “Rispetto regole o nuove chiusure. Migranti? Non sono loro a contagiare”. Miozzo: “Co… - LiaQuartapelle : Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è p… - Giancar70336148 : RT @serebellardinel: Anche gli esperti si schierano con il #governo su #discotechechiuse,dopo l'aumento dei contagi!#Toti @forza_italia gov… - NotizieOra : #Coronavirus: le nuove regole su #Mascherine e discoteche -