Coronavirus, le dichiarazioni shock del dott. Petrella: “I medici raccontano cazzate, le mascherine causano il cancro” [VIDEO] (Di martedì 18 agosto 2020) Il dottor Roberto Petrella, ginecologo di Teramo, è ormai da mesi diventato virale sui social. Sul Coronavirus, e in particolare sul vaccino anti Covid ha idee molto forti e non in linea con quanto da mesi sostenuto dal governo e dagli esperti ‘ufficiali’. Raccontare una verità differente non è più così inusuale: nel corso degli ultimi mesi sono stati numerosi i medici che hanno deciso di esporsi in prima persona, parlando di un altro modo possibile per affrontare l’emergenza che sta attanagliando l’Italia, e il mondo intero, ormai da dicembre. Il dottor Roberto Petrella, che a onor del vero lo scorso anno è stato radiato dall’Ordine dei medici all’età di 73 anni, mentre era ... Leggi su meteoweb.eu

