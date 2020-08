Coronavirus Lazio, rintracciati 7 casi all’aeroporto di Ciampino: tutti di rientro dalla Spagna e dalla Grecia (Di martedì 18 agosto 2020) Sono 7 i casi individuati all’aeroporto di Ciampino. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio. 5 contagi provengono da Madrid: si tratta di una coppia di cittadini residenti a Perugia e di 3 giovani spagnoli. Sono tutti asintomatici e tutti rientrati con il medesimo volo da Madrid. Sono stati posti in isolamento ed è stato predisposto il contact tracing internazionale. Gli altri due casi sono persone di nazionalità greca di rientro da Salonicco. Leggi anche: Coronavirus Lazio, ancora un caso all’aeroporto di Fiumicino: è una ragazza di Roma Coronavirus Lazio, rintracciati 7 casi all’aeroporto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

L'allarme non è più soltanto per le discoteche e per rientri dei giovani dall'estero. Torna anche la preoccupazione per i focolai nelle strutture per anziani. Ne è scoppiato uno in una casa di cura de ...E’ risultata positiva al tampone rapido una ragazza romana di rientro all’Aeroporto di Fiumicino e proveniente dalla Grecia (Skiathos) con scalo ad Atene. La ragazza è asintomatica, sta bene ed stata ...