Coronavirus, Lazio è la regione con più nuovi casi d’Italia: oggi sono 51 e solo a Roma e provincia (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus. Con 51 casi di Coronavirus diagnosticati, oggi il Lazio è la regione italiana che ha fatto registrare più nuovi contagi (Veneto +46, Lombardia +43). Di questi 51 casi, la metà sono casi di importazione e legati al rientro dalle vacanze estive. Con 51 casi di Coronavirus diagnosticati, oggi il Lazio è la regione italiana che ha fatto registrare più nuovi contagi (Veneto +46, Lombardia +43). A pesare su questi numeri sono i tamponi che la regione Lazio sta effettuando a coloro che rientrano dalle vacanze in Grecia, Malta, ... Leggi su limemagazine.eu

In calo i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore: sono 320, 159 in meno rispetto al giorno precedente. Ma ancora in diminuzione anche i tamponi: 30.666, seimila in meno di ieri. Cost ...17 agosto 2020 Nel comunicato stampa dell'Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio, si spiega che i ragazzi fanno parte di 2 gruppi distinti che hanno partecipato alla stessa festa l’8 agosto, a Po ...