Coronavirus, l'aggiornamento: si contano altri tre positivi in provincia (Di martedì 18 agosto 2020) Tre nuovi casi di Coronavirus sul territorio provinciale. Nello specifico sono stati accertati tutti nel territorio cesenate. La prima positività riguarda una persona che si è sottoposta a un tampone ... Leggi su forlitoday

Secondo caso accertato di Covid-19 ad Ercolano accertato in due giorni ... In attesa dei risultati degli aggiornamenti medici l'asl è a lavoro per ricostruire la sua catena di contatti così da essere ...Lo si apprende dal secondo aggiornamento quotidiano diffuso dal Gores ... tra i quali 190 (+1) con i sintomi del 'Covid-19'; gli operatori sanitari in quarantena sono 38 (-3). Dall'inizio ...