Coronavirus: la TV che fatica a rispettare le regole (Di martedì 18 agosto 2020) Tg1 Le indicazioni sull’utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento sociale valgono anche in televisione? A quanto pare no, verrebbe da dire. Nonostante le ultime restrizioni e l’aggravarsi della situazione negli ultimi giorni, continuano le “sviste” del piccolo schermo. Se all’interno degli studi televisivi, salvo alcuni “casi eccezionali” (ad esempio l’abbraccio di Mara Venier e Romina Power a Domenica In), le regole vengono rispettate, i problemi sorgono ogni qual volta si esce tramite collegamenti e servizi. Si parte lunedì 17 agosto con un servizio di Agorà Estate sulle discoteche. L’inviato Fabio Trappolini, all’interno della discoteca di Sistiana, intervista alcune ragazze sui contagi nelle sale da ballo, indossando la mascherina nella maniera errata, sotto il naso. ... Leggi su davidemaggio

Corriere : ?? La prova che gli scienziati attendevano: il virus nell’aria è infettivo - TizianaFerrario : Penso sia utile rivedere che cosa è successo solo pochi mesi fa e che speriamo non accada mai più. Sono Nomi e vol… - LiaQuartapelle : Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è p… - mitsouko1 : RT @CesareSacchetti: Ed ecco il nuovo 'studio' che asserisce che il virus vive nell'aria. Il virus ormai è una persona. Esce solo di sera.… - samdcarta : RT @Nadiavirtussina: A Ottoemmezzo, la Gruber ha chiesto a Scanzi se è vero che il Coronavirus si è indebolito . CAPITO? LO HA CHIESTO A SC… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus che Coronavirus presente anche nelle particelle prodotte durante la respirazione: lo studio Usa che può… Il Fatto Quotidiano Coronavirus, una neonata di 4 mesi tra i cinque contagiati registrati oggi in Abruzzo

Pescara. C’è anche una bimba che, nata in pieno lockdown, non ha ancora compiuto quattro mesi tra i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime ore in Abruzzo. Sono in tutto cinque. Oltre alla ...

Covid a Caserta, boom di contagi: Roccamonfina diventa un focolaio

Solo una guarigione è stata accertata. Un'escalation di positività al Coronavirus che fa paura, se si considera che sono prevalentemente legati a persone risultate positive al rientro dalle vacanze ...

Pescara. C’è anche una bimba che, nata in pieno lockdown, non ha ancora compiuto quattro mesi tra i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime ore in Abruzzo. Sono in tutto cinque. Oltre alla ...Solo una guarigione è stata accertata. Un'escalation di positività al Coronavirus che fa paura, se si considera che sono prevalentemente legati a persone risultate positive al rientro dalle vacanze ...