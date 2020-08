Coronavirus, la sorella di Sharon Stone è grave: le parole dell’attrice (Di martedì 18 agosto 2020) Kelly Stone, sorella di Sharon Stone, sta molto male. La donna ha infatti contratto il Covid-19 e già soffre di lupus, una malattia autoimmune. La combinazione delle due patologie sta mettendo a serio rischio la vita di Kelly Stone e sua sorella Sharon ha fatto numerosi appelli per sensibilizzare le persone all’uso della mascherina. Kelly Stone sta cercando, giorno per giorno, di mostrare le sue condizioni alle persone, di modo da dare una prova di quanto il Coronavirus sia ancora un virus che, soprattuto in persone già a rischio come lei, può provocare enormi danni. La donna appare sdraiata e parla con grandissima fatica: a volte l’emozione la ... Leggi su thesocialpost

