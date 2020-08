Coronavirus, la Fir smentisce il virologo Crisanti: “Nessun contagio nel rugby italiano” (Di martedì 18 agosto 2020) Roma, 18 ago – Contagi nel gioco della palla ovale? In Italia non risultano, a differenza di quanto affermato dal virologo Andrea Crisanti. Così la Federazione Italia rugby ha smentito categoricamente certe affermazioni. “Non risultando chiaro da dette dichiarazioni se tali incontri abbiano o meno avuto luogo sul territorio nazionale, Fir si limita a precisare di non essere e non essere mai stata a conoscenza di contagi avvenuti durante manifestazioni da lei organizzate ed invita a meglio chiarire questo aspetto, anche per evitare di ingenerare potenziali timori tra i praticanti nel nostro Paese”. Le parole di Crisanti Già, sarebbe d’uopo un chiarimento da parte del virologo responsabile del Laboratorio di microbiologia e virologia dell’Azienda ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fir Coronavirus, la Fir smentisce il virologo Crisanti: “Nessun contagio nel rugby italiano” Il Primato Nazionale Si torna in campo dopo 6 mesi con il derby d’Italia del Pro14

Venerdì al Monigo di Treviso il match Benetton Zebre a porte chiuse e diretta tv Protocollo con test sierologici e tamponi per 60 persone: il costo è di 15mila euro treviso La lunga frattura sta per ...

Anche le "Pecore Nere" riprendono gli allenamenti

Decisivo il nulla osta firmato dal direttore dell’istituto penitenziario de ‘Le Sughere’ Carlo Alberto Mazzerbo: le ‘Pecore Nere’, dopo il lockdown ed il periodo più critico dell’emergenza legata al C ...

Venerdì al Monigo di Treviso il match Benetton Zebre a porte chiuse e diretta tv Protocollo con test sierologici e tamponi per 60 persone: il costo è di 15mila euro treviso La lunga frattura sta per ...Decisivo il nulla osta firmato dal direttore dell’istituto penitenziario de ‘Le Sughere’ Carlo Alberto Mazzerbo: le ‘Pecore Nere’, dopo il lockdown ed il periodo più critico dell’emergenza legata al C ...