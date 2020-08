Coronavirus: la Cina registra il primo vaccino cinese in grado di contrastare l’infezione (Di martedì 18 agosto 2020) Dopo la Russia anche la Cina annuncia la registrazione del primo vaccino cinese contro il Coronavirus. Il Governo cinese ha, infatti, concesso il brevetto ad un potenziale farmaco in grado di contrastare il virus SARS-COV-2. Il vaccino cinese Il vaccino cinese si chiamerà Ad5-nCoV. È stato sviluppato dalla società biofarmaceutica CanSino Biologics Inc in collaborazione con l’Accademia di Scienze Mediche Militari cinese. I risultati delle prime due fasi della sperimentazione clinica sull’uomo sono stati rivelati dai ricercatori a partire dal 20 luglio. L’approvazione da parte della National Intellectual ... Leggi su notizieora

