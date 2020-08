Coronavirus, la chat dei ragazzi di Roma trovati positivi dopo la festa a Porto Rotondo: “È grave, stiamo per gli affari nostri” (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus, la chat dei ragazzi di Roma positivi dopo una festa a Porto Rotondo “Regà io non me la sento di salire in Paese”, “alla fine effettivamente è grave”, “evitiamo, stiamocene per gli affari nostri con le mascherine”: sono solo alcuni dei messaggi, pubblicati oggi dal Corriere della Sera, che gli 8 ragazzi di Roma risultati positivi al Coronavirus dopo aver partecipato a una festa in una nota discoteca di Porto Rotondo, in Sardegna, si sono scambiati in ... Leggi su tpi

marcoprat : #Coronavirus La festa a Porto Rotondo e la paura nella chat dei ragazzi della Roma «bene»: «Rega è grave, stiamocen… - filippo46c : Le fonti dei complottisti. 'la chat dei medici'. ?????? #coronavirus #covid19 #coronavirusitalia #covid19italia - CieloGore : RT @CieloGore: Morroluca mi ha chiesto di diventare il suo schiavo sessuale, in cambio mi offre ospitalità per fuggire dal coronavirus Stia… - gioargna : RT @CieloGore: Morroluca mi ha chiesto di diventare il suo schiavo sessuale, in cambio mi offre ospitalità per fuggire dal coronavirus Stia… - RiccardoDeias : @MarcoNarcisi1 Si, ma tanto sappiamo già come (probabilmente) finirà: In una chat qualcuno starà scrivendo: “Anch… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus chat La festa a Porto Rotondo e la paura nella chat dei ragazzi della Roma «bene»: «Rega è grave, stiamocene per gli affari nostri» Corriere della Sera "E' grave, stiamocene per i fatti nostri", le chat dei romani dopo la festa a Porto Rotondo

Sono stralci di conversazioni, riportati dal Corriere, tra i ragazzi della Roma bene, i giovani del quadrante Nord della Capitale, preoccupati per il focolaio di coronavirus scoppiato ... indicando ...

Videochiamate anche su Telegram: "Necessario ormai comunicare faccia a faccia"

C'è anche Telegram tra le numerose piattaforme che si posso usare per fare videochiamate. La app, che ha appena compiuto 7 anni e conta 400 milioni di utenti su scala globale, ha infatti annunciato l' ...

Sono stralci di conversazioni, riportati dal Corriere, tra i ragazzi della Roma bene, i giovani del quadrante Nord della Capitale, preoccupati per il focolaio di coronavirus scoppiato ... indicando ...C'è anche Telegram tra le numerose piattaforme che si posso usare per fare videochiamate. La app, che ha appena compiuto 7 anni e conta 400 milioni di utenti su scala globale, ha infatti annunciato l' ...