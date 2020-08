Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 18 agosto: morti, contagi, guariti (Di martedì 18 agosto 2020) Il Ministero della Salute e la Protezione civile hanno pubblicato il bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, martedì 18 agosto 2020. È di 15.089 (+222) persone attualmente positive, 35.405 (+5) morti, 204.142 (+174) guariti, per un totale di 254.636 (+403) casi, il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione civile. Nell’ultimo giorno sono stati realizzati 53.976 tamponi a fronte dei 30.666 test effettuati nella giornata di ieri. Leggi ... Leggi su tpi

