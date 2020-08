Coronavirus Italia, bollettino del 18 agosto: 254.636 casi totali, 5 morti in 24 ore (Di martedì 18 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 254.636. Le vittime, in totale, sono 35.405, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 4). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 403 casi (ieri 320). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky

Anche oggi nessun exploit nel numero di contagi in Italia, dopo la risalita della scorsa settimana

