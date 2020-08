Coronavirus in Toscana: 31 nuovi contagi, oggi 18 agosto. Età media 42 anni (Di martedì 18 agosto 2020) Sono ancora tanti, 31, i contagi da Coronavirus registrati in Toscana, oggi 18 agosto, 15 identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening. Età media 42 anni. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 10.885 Leggi su firenzepost

Firenze: In Toscana sono 10.885 i casi di positività al Coronavirus, 31 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 16 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,3% in ...

Roma, 18 agosto 2020 - Sono giorni cruciali per contenere la risalita dei contagi da Coronavirus in Italia ... I soggetti attualmente positivi in Veneto sono 1.688. Toscana In Toscana i casi di ...

