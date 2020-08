Coronavirus in Sardegna, un positivo nel resort. In quarantena oltre 400 turisti (Di martedì 18 agosto 2020) Continuano le segnalazioni casi di persone positive al Coronavirus rientrate dall'estero, con 5 positivi rilevati stamane all'aeroporto di Fiumicino. Ma si segnalano anche rischi di infezione anche in ... Leggi su quotidiano

repubblica : Coronavirus, romani contagiati in Sardegna: 'Alla festa almeno 500 persone. Gente da tutti i quartieri 'bene' della… - Corriere : Uno dei 5 ragazzi è tornato dalla Sardegna con l’aereo privato: gli altri, prima di rientrare a Roma con voli di li… - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, 6 ragazzi positivi connessi a cluster Porto Rotondo - romi_andrio : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Va all'ospedale e scopre di avere il coronavirus, ricoverata a #Lanusei - dici_10 : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Unità di Crisi Regione Lazio: la Asl Roma 1 comunica 10 nuovi casi positivi con link di ritorno da vacanza i… -