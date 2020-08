Coronavirus: in Sardegna il Billionaire chiude la stagione – VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) Il Billionaire chiude: un segnale fortissimo degli imprenditori del divertimento di lusso. Moltissimi disoccupati. Il Billionaire di Porto Cervo è uno dei locali più esclusivi, famosi e costosi della Sardegna. Dopo il via libera alla riapertura dei locali il Billionaire aveva deciso di riaprire rispettando le varie norme che erano state imposte dal governo per la gestione degli ingressi … L'articolo Coronavirus: in Sardegna il Billionaire chiude la stagione – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

repubblica : Coronavirus, romani contagiati in Sardegna: 'Alla festa almeno 500 persone. Gente da tutti i quartieri 'bene' della… - Corriere : Uno dei 5 ragazzi è tornato dalla Sardegna con l’aereo privato: gli altri, prima di rientrare a Roma con voli di li… - SkyTG24 : Coronavirus #Roma, 6 ragazzi positivi connessi a cluster Porto Rotondo - stormi1904 : RT @rep_roma: Coronavirus, a Roma altri 10 contagiati di ritorno da Sardegna: 6 erano alla festa di Porto Rotondo [di LAURA VENUTI] [aggior… - teoultimo : RT @LaVeritaWeb: Buchi nei dati: non si sa se i positivi sono turisti o migranti arrivati sui barconi. Ma in Sicilia e Sardegna i profughi… -