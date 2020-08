Coronavirus, in Italia cala ancora l'età media dei positivi: la media è 35 anni (Di martedì 18 agosto 2020) Continua a calare l’età media delle persone trovate positive al Coronavirus in Italia . Nell’ultimo mese, stando all’ultimo report pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità, la media è scesa... Leggi su feedpress.me

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, ultime notizie: in Lombardia zero decessi per il secondo giorno consecutivo Il Sole 24 ORE Musica: la Filarmonica della Scala ritorna in piazza Duomo a Milano

Concerto per Milano', l'appuntamento annuale gratuito per la città previsto per lo scorso giugno e sospeso a causa del Covid-19, diventa 'Concerto per l'Italia'. Domenica 13 settembre ...

Scuola, a casa lo studente con sintomi Covid. Controlli a tutti e chiusura temporanea.

Lo scrive il ministero dell'Istruzione sui social. Dopo la grande paura di mezz'agosto tornano a scendere i contagi da Coronavirus, ieri 320 in tutta Italia contro i 479 del giorno precedente e gli ...

