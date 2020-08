Coronavirus in Campania, il contagio non si ferma: il bollettino di oggi (Di martedì 18 agosto 2020) Campania. E’ stabile il trend in Campania. oggi, 18 agosto, se ne contano 35 su 3.156 tamponi effettuati. Lo rivela il comunicato dell’Unità di Crisi della Regione. Non si registrano deceduti. oggi ci sono altri 6 guariti. Il bollettino 18 agosto Positivi del giorno: 35 (*) Tamponi del giorno: 3.156 Totale positivi: 5.347 Totale tamponi: 366.453 ​Deceduti del giorno: 0 Totale … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus in Campania, a Napoli più controlli nella fascia oraria 18-6. LIVE Sky Tg24 Coronavirus, in Campania oggi altri 35 positivi su 3156 tamponi

I dati sull’emergenza coronavirus in Campania seguono il trend altalenante di quelli nazionali: oggi nuovi casi sono stati riscontrati in provincia di Napoli, uno in particolar modo a Marano di Napoli ...

Coronavirus, Maturo (Ospedale Cotugno): "Le polmoniti che vedevamo, le stiamo continuando a vedere"

Nicola Maturo, responsabile del pronto soccorso intettivologico dell'ospedale Cotugno di Napoli, ha fatto il punto della situazione sull'aumento dei ricoveri relativi all'emergenza Coronavirus, ...

