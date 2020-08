Coronavirus in Campania: 9.956 segnalazioni di rientri dall’estero e 3.437 tamponi (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus in Campania: i dati dei rientri dall’estero registrati dalle Asl campane comunicati dall’Unità di Crisi regionale. In Campania, dal giorno 13 agosto, sono giunte 9.596 segnalazioni di rientro e 4.113 telefonate di richieste informazioni alle Asl. Da domenica sono stati eseguiti 3.437 tamponi per persone in arrivo dall’estero di cui si attendono i risultati … Leggi su 2anews

