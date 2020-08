Coronavirus, in Campania 35 nuovi positivi (di cui 12 di ritorno dall’estero) e sei guariti (Di martedì 18 agosto 2020) Sono 35 i nuovi casi di Coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 3.156 tamponi. Dei 35 casi positivi del giorno, 12 sono persone provenienti dall’estero o contatti di precedenti casi di rientro. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza sale a 5.347, mentre sono 366.453 i tamponi complessivamente analizzati. Nessun decesso legato al Coronavirus è stato registrato nelle ultime 24 ore in Campania, con il totale dei deceduti che resta così 440. Ci sono 6 nuovi guariti, fa sapere l’Unità di crisi della Regione Campania: il totale dei guariti è 4.311. L'articolo Coronavirus, in ... Leggi su ildenaro

In 24 ore, infatti, i nuovi casi di Covid-19 registrati dal Ministero della Salute sulla base ... Poi, in ordine decrescente, Campania (35), Toscana (31), Piemonte (27), Liguria (27), Emilia-Romagna ...

Covid a Napoli e in Campania, il bollettino di oggi. È di 35 il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Campania, stando al bollettino odierno diffuso dall’Unità di Crisi della Regione e che ...

In 24 ore, infatti, i nuovi casi di Covid-19 registrati dal Ministero della Salute sulla base ... Poi, in ordine decrescente, Campania (35), Toscana (31), Piemonte (27), Liguria (27), Emilia-Romagna ...