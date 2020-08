Coronavirus, il viceministro Sileri: “I contagi saliranno anche a discoteche chiuse” (Di martedì 18 agosto 2020) “Essere contagiati non vuol dire essere malati. Finche’ i contagi rimangono tra i giovani la situazione e’ piu’ facilmente controllabile. saliranno i contagi anche a discoteche chiuse. I numeri dicono che sono i giovani i piu’ colpiti“: è quanto ha affermato il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus. Sui contagi tra i giovani, Sileri ha aggiunto: “E’ normale perche’ e’ estate e girano di piu’ mentre gli adulti stanno piu’ attenti. Tra i giovani, che non vanno demonizzati, e’ capitato che le regole non siano state rispettate. Ho sentito di ragazzi che tornano dell’estero, ... Leggi su meteoweb.eu

