Coronavirus | il Sindaco di Messina risponde sulle critiche dopo la sanificazione delle spiagge | “Meglio far ridere che far piangere come le precedenti amministrazione”

In seguito alle critiche sviluppatesi conseguentemente all'avvio da parte del Sindaco di Messina della discutibile iniziativa di sanificazione delle spiagge in funzione anti-covid, De Luca, ha risposto con un post su Facebook: "A.A.A. Cercasi trombati e frustrati esperti in sanificazione delle spiagge!Esistevano i servizi di balneazione a Messina ?Leggete e condividete per favore!"Pensavamo che Guido Signorino stesse riflettendo sugli errori commessi quando era assessore, sul piano di riequilibrio farlocco che aveva elaborato, sui bilanci falsi del Comune di Messina e della partecipate municipali che aveva predisposto da assessore trombato al bilancio, ma ci sbagliavamo.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sindaco Coronavirus: sindaco La Maddalena, due casi sull'isola Agenzia ANSA 60 buoni da 200 euro ai dipendenti della casa di riposo di Chiusa Pesio

passando per la ristorazione e l’abbigliamento La Fondazione Residenza La Meridiana ha consegnato 60 buoni da 200 euro per premiare i dipendenti della casa di riposo di Chiusa di Pesio in prima linea ...

In Sicilia 13 nuovi positivi al Covid-19, due tra Sant’Agata Militello e Torrenova

La positività di un ragazzo di Torrenova è stata conferma dal sindaco Castrovinci con un post sui social network: “È risultato positivo al covid-19 un ragazzo di Torrenova rientrato da Malta nei ...

