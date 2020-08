Coronavirus, il punto: ancora nessun tampone positivo nel Lecchese, 50 in regione (Di martedì 18 agosto 2020) nessun decesso, aumentano guariti e dimessi, +71, e nessun contagio a Cremona, Lecco e Sondrio. Questi i dati più significativi del consueto report quotidiano sulla situazione covid in Lombardia , ... Leggi su leccotoday

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus punto Coronavirus, il punto: ancora nessun tampone positivo nel Lecchese, 50 in regione LeccoToday Coronavirus in Italia, ultime notizie. Salvini: “A qualcuno conviene terrorizzare gli italiani”. Il bollettino: 420 nuovi casi e 5 morti

sono solo alcune delle norme contenute nel protocollo di sicurezza messo a punto dagli esperti per gli eventuali contagi di Coronavirus nelle classi scolastiche. Leggi qui la notizia completa. Ore ...

Decreto agosto: mercoledì 19 alle 10,30, il webinar organizzato da Confindustria Cuneo

CUNEO CRONACA - Proprio non è un anno come gli altri. Il Covid-19, oltre a provocare migliaia di vittime nel Paese, a creare comprensibili paure e a destabilizzare il sistema economico globale, come e ...

