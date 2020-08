Coronavirus, il ministro Boccia: “Il modello funziona, l’Italia è uno dei Paesi più sicuri al mondo” (Di martedì 18 agosto 2020) “Si vede anche oggi dai dati: l’Italia resta uno dei Paesi più sicuri al mondo, la Germania è quasi oltre 1.400, la Spagna oltre 3.000, la Francia segue la Spagna, questo significa che il nostro modello sta funzionando e noi dobbiamo avere come obiettivo quello di riaprire le scuole e di convivere con il Covid, perché contagio zero ci sarà solo con il vaccino, sapendo che alcune cose non si possono fare come le facevamo a febbraio, tra queste la vita in discoteca”. Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite de ‘La vita in diretta’ su Raiuno. “Anche il modello Fiumicino sta funzionando, i positivi, purtroppo, ci sono, però sono venuti fuori e ... Leggi su meteoweb.eu

Rave party va avanti per 4 giorni: migliaia di giovani senza mascherine a Spino d'Adda

Esiste ancora un ministro dell’Interno ... che vieta assembramenti per scongiurare la diffusione del Coronavirus”. (Fonte: Ansa). Non c’è proprio bisogno in un momento come questo di una guerra fra ...

Fratelli d’Italia: paritarie chiudono ma per Azzolina tutto ok

L’ennesima perla di un governo incapace e di un ministro non all’altezza, con dietro l’angolo il rischio concreto, considerata la crescita dei contagi da covid-19, di non poter riaprire le scuole ...

