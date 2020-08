Coronavirus, il capo della task force Usa: “Avrei voluto lockdown come l’Italia” (Di martedì 18 agosto 2020) “In Usa lockdown come l’Italia” “Avrei voluto che facessimo come l’Italia quando siamo andati in lockdown“, queste le parole di Deborah Birx, capo della task force anti-Coronavirus degli Stati Uniti riportate dalla Cnn. “Ma quando l’Italia è stata chiusa alle persone non è stato permesso di uscire di casa … Gli americani non reagiscono bene a questo tipo di divieti”, ha continuato l’immunologa della Casa Bianca. In Italia il premier italiano Giuseppe Conte ha imposto una quarantena a livello nazionale il 9 marzo, chiudendo tutte le attività non essenziali. Il lockdown si è allentato con la ... Leggi su tpi

