Coronavirus, il bollettino della città Napoli: quasi 40 nuovi casi in quattro giorni, nuovo ricovero in TI (Di martedì 18 agosto 2020) E' stato diramato in queste ore il nuovo bollettino riguardo l'emergenza Coronavirus nella città di Napoli: sono ben 37 i nuovi contagi registrati da venerdi 14 agosto ad oggi, che portano il totale dei contagiati a Napoli a 1148 dall& ... Leggi su tuttonapoli

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 agosto: 320 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 agosto: 479 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - Corriere : In Italia, 479 nuovi casi e 4 morti Per numero di positivi è la peggior settimana dal 17-24 maggio - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Campania e della #Liguria #Coronavirus #Covid_19 - occhio_notizie : I nuovi contagi in Campania -