Coronavirus, i politici e le discoteche. Zaia: “Sbagliato demonizzarle, ma chiusura giusta”. Santanchè: “Al governo talebani, vietano ballo” (Di martedì 18 agosto 2020) La chiusura delle discoteche decisa dal governo per rallentare il contagio da Coronavirus ha scatenato la reazione dei gestori, che hanno deciso di ricorrere al Tar, ma agita anche i politici. Il governatore veneto Luca Zaia, ad esempio, ricorda il suo lavoro da pr e difende il mondo dei locali: “Stiamo attenti a demonizzare le discoteche”, dice al Corriere della Sera, seppur ammettendo che “è difficile essere contrari alla chiusura, perché certe scene che abbiamo visto sono inaccettabili“. Nel centrodestra però c’è chi non la pensa come il governatore leghista. Su tutti Daniela Santanchè, che lunedì ha pubblicato un video in cui balla nella sua discoteca, il Twiga di Forte dei ... Leggi su ilfattoquotidiano

TizianaFerrario : politici irresponsabili. Guardano le barchette a Lampedusa e non vedono il transatlantico carico di italiani scule… - clikservernet : Coronavirus, i politici e le discoteche. Zaia: “Sbagliato demonizzarle, ma chiusura giusta”. Santanchè: “Al governo… - Noovyis : (Coronavirus, i politici e le discoteche. Zaia: “Sbagliato demonizzarle, ma chiusura giusta”. Santanchè: “Al govern… - MPenikas : FQ: Coronavirus, i politici e le discoteche. Zaia: “Sbagliato demonizzarle, ma chiusura giusta”. Santanchè: “Al go… - babau_mr : RT @LilianaArmato: Comunque onore al merito...?? La #FabbricaPadana_delle_fakenenews è menzionata dalla #BBC. Mastro??è, infatti, tra i pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus politici Coronavirus, chiusura delle discoteche: i commenti di politici e Silb Fipe Confcommercio gonews BORSA TOKYO -In calo, incertezze politiche smorzano propensione al rischio

TOKYO, 18 agosto (Reuters) - Il Nikkei ha archiviato la seduta in ribasso, allontanandosi ulteriormente dal picco di quasi sei mesi toccato la scorsa settimana, con le incertezze politiche a ...

Perché le poste sono finite al centro della campagna elettorale

“Siamo nelle condizioni di adattare la rete nazionale alle necessità politiche ed elettorali, inclusi i possibili cambiamenti dovuti alla pandemia di covid-19”. Dal punto di vista del volume della ...

TOKYO, 18 agosto (Reuters) - Il Nikkei ha archiviato la seduta in ribasso, allontanandosi ulteriormente dal picco di quasi sei mesi toccato la scorsa settimana, con le incertezze politiche a ...“Siamo nelle condizioni di adattare la rete nazionale alle necessità politiche ed elettorali, inclusi i possibili cambiamenti dovuti alla pandemia di covid-19”. Dal punto di vista del volume della ...