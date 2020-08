Coronavirus, i dati: 403 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri (Di martedì 18 agosto 2020) Per il terzo giorno consecutivo Aumentano lievemente i pazienti ricoverati in ospedale per il Coronavirus: oggi sono 843, 33 in più rispetto a ieri, con un trend di crescita sopra il 4%. nelle ultime 24 ore altre 5 morti e tornano a salire anche i nuovi casi: sono 403 quelli accertati oggi, rispetto ai 320 registrati lunedì. Il dato di questo martedì però è in linea con quello di martedì scorso, quando i casi furono 412. Inoltre, sono stati fatti 53mila tamponi, quindi ben 23mila in più rispetto a ieri. Il bollettino del ministero della Salute riporta inoltre che le persone attualmente positive al Coronavirus sono 15.089, 222 in più da ieri: un dato così altro non lo si ... Leggi su ilfattoquotidiano

