Coronavirus Francia, calciatori positivi: rinviata gara di campionato (Di martedì 18 agosto 2020) Coronavirus in Francia, quattro calciatori del Marsiglia sono risultati positivi. rinviata la gara inaugurale del nuovo campionato Coronavirus in Francia, quattro calciatori del Marsiglia sono risultati positivi. Tra tre giorni si sarebbe dovuta tenere la prima partita che avrebbe aperto il nuovo campionato di calcio, ma così non sarà. Il match tra Marsiglia e Sant’Etienne, in programma venerdì allo stadio Velodrome di Marsiglia è stato rinviato. Il Coronavirus non dà pace alla Francia che resta uno dei paesi più contagiati in Europa. Il calcio già era stato costretto a fermarsi e ... Leggi su bloglive

FIM EWC: cancellato il Bol d'Or, gran finale ad Estoril

Duro colpo al calendario del Mondiale Endurance: la Francia vieta il pubblico e viene ... la pandemia del Coronavirus si è infatti portata via l'edizione 2020 del Bol d'Or. La grande classica ...

