Coronavirus, discoteche chiuse: la reazione di Linus e di Gabry Ponte [FOTO] (Di martedì 18 agosto 2020) La chiusura delle discoteche: la reazione di due grandi della musica italiana Dopo l’impennata dei contagi da Covid-19, soprattutto tra i giovani, il Governo si è riunito prendendo una drastica decisione. Da lunedì 17 agosto 2020 le discoteche di tutta Italia saranno ufficialmente chiuse insieme alle sale da ballo. Decisione che ha scatenato una serie di malcontenti ma nello stesso tempo delle polemiche perché si doveva agire molto tempo prima. Tra le varie polemiche mosse all’attuale Esecutivo giallo-rosso, ci sono le reazioni da parte di nomi importanti che fanno parte della musica dance nazionale ed internazionale. Due su tutti, Gabry Ponte e Linus, dopo la decisione del Governo si sono precipitati sui loro rispettivi account ... Leggi su kontrokultura

