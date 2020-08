Coronavirus, dall’Oms un appello contro il “nazionalismo dei vaccini” (Di martedì 18 agosto 2020) ROMA – Monito contro il “nazionalismo dei vaccini” e appello invece a “un’azione strategica e globale” contro il nuovo coronavirus: a lanciarli e’ stato oggi il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanita’ (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di un punto stampa. Leggi su dire

Agenzia_Ansa : #Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto dall'inizio della pandemia #Coronavirus #ANSA - ReiHino89 : RT @OmsCose: Inutile farci causa per le orecchie a sventola provocate dall'utilizzo della mascherina. Bill Gates non paga. #COVID19 #corona… - Virginius17 : RT @OmsCose: Inutile farci causa per le orecchie a sventola provocate dall'utilizzo della mascherina. Bill Gates non paga. #COVID19 #corona… - OmsCose : Inutile farci causa per le orecchie a sventola provocate dall'utilizzo della mascherina. Bill Gates non paga.… - rinaldodinino : Uno studio sul coronavirus, commissionato dall’Oms e pubblicato su Lancet,è destinato a far discutere: tra gli espe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dall’Oms Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera