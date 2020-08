Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): «Sì, la riapertura delle scuole è a rischio. In un mese raddoppiati i casi quotidiani» – L’intervista (Di martedì 18 agosto 2020) Il prossimo monitoraggio settimanale è atteso per giovedì 20 agosto. Ma un primo, preoccupante dato, il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta lo anticipa. «Di fatto abbiamo già superato ora, in cinque giorni, i casi di contagio da Coronavirus registrati la scorsa settimana in sette giorni», dice a Open. La Fondazione Gimbe è un’organizzazione indipendente che dal 1996 «promuove l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni politiche». In tempi di pandemia è balzata agli onori delle cronache per la sua attività costante di analisi dei dati – frammentati, disomogenei, non sistematizzati – e per l’attivismo divulgativo, anche ... Leggi su open.online

Aumentano i casi di terapia intensiva. Questo è almeno quello che stima il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Un trend in aumento non solo in Italia, ma anche in tutta Europa.

