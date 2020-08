Coronavirus, boom di casi in Spagna: 2.128. Nuovo picco in Germania con 1.390 contagi. Francia, mascherine obbligatorie negli uffici (Di martedì 18 agosto 2020) In Europa l’epidemia sembra tornata a correre: in Francia e Spagna soprattutto. Nel Paese iberico sono 2.128 i casi diagnosticati nelle ultime 24 ore contro i 1.833 di ieri. Ma torna a salire il numero di nuove infezioni anche in Germania con 1.390 casi nella giornata di ieri. I dati dell’Istituto Robert Koch arrivano dopo i numeri incoraggianti che risentivano della chiusura di molti uffici sanitari locali nel fine settimana. Nonostante il trend in costante e moderata crescita delle ultime due settimane, si è ancora lontani dal picco massimo raggiunto all’inizio di aprile con 6.000 casi. Il fattore R0 di contagio giornaliero è di 1,11, mentre il valore di contagio medio sui 7 giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Per il terzo giorno consecutivo aumentano lievemente i pazienti ricoverati in ospedale per il coronavirus: oggi sono 843 ... Non in linea con il boom di accessi. Per questo chiedo a chi legge queste ...

Coronavirus, i nuovi “untori” sono gli under 40: i dati OMS

Coronavirus, OMS: boom contagi tra under 40 Attraverso le sue dichiarazioni il dottor Kasai ha quindi voluto mettere in guardia la popolazione, sostenendo: “L’epidemia sta cambiando. Le persone di 20, ...

