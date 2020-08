Coronavirus, boom di casi in Spagna: 2.128. Francia, mascherine obbligatorie negli uffici. 'Oltre mille morti nelle carceri americane' (Di martedì 18 agosto 2020) ... senza partecipare' agli incontri, ha dichiarato Mishustin, citato da 'Russia Today'. Il 48enne ... Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno di te . In queste settimane ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus boom Coronavirus, boom di casi in Spagna: 2.128. Francia, mascherine obbligatorie negli uffici Il Fatto Quotidiano "Migranti positivi sono in giro". E scoppia il terrore per strada

ma il problema si acuisce nel momento in cui alcuni dei migranti che sbarcano sulle nostre coste risultano essere positivi al Covid-19. Nel corso di questo mese, è stato registrato un vero e proprio ...

Agriturismi, boom di prenotazioni da parte degli italiani

Un anno strano, questo 2020, come era ampiamente prevedibile alla luce delle conseguenze della pandemia da coronavirus. La durata media dei soggiorni è stata di 2-3 notti a luglio, prevalentemente ...

