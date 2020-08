Coronavirus, bollettino del 18 agosto: in aumento il numero dei positivi (Di martedì 18 agosto 2020) Un trend affatto rassicurante, quello rilevato con il bollettino del 18 agosto pubblicato dal ministero della Salute: continuano ad aumentare i positivi al Coronavirus nel nostro Paese, mentre si dimezza l’età media dei contagiati. I dati rilasciati con l’ultimo report ufficiale del ministero della Salute continuano a disegnare una curva che cresce esponenzialmente. Nel nostro … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

