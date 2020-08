Coronavirus bollettino del 18 agosto: 5 morti, 15.089 positivi, 204.142 guariti (Di martedì 18 agosto 2020) Regione con il maggior numero di nuovi contagi e' il Veneto (60), seguita da Lombardia (50) e Lazio (43).Nessun contagio a Bolzano e in Valle d'Aosta. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 53.976 Leggi su firenzepost

In Italia sono 254.636 i casi di coronavirus dall'inizio dell'epidemia: +403 rispetto a ieri, quando erano stati +320 (+479 il 16 agosto). Lo comunica il bollettino quotidiano del ministero della ...

Coronavirus in Fvg, 10 nuovi contagi (di cui 8 contratti fuori regione; solo uno è di Trieste)

I due richiedenti asilo risultati positivi di cui ha dato notizia via tweet in mattinata l'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi veranno invece conteggiati nel bollettino di domani ...

