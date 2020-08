Coronavirus, bollettino del 18 agosto: 13 nuovi contagi in Sicilia. Casi in crescita in Italia (+403) (Di martedì 18 agosto 2020) Tredici nuovi Casi di Coronavirus in Sicilia oggi: è quanto emerge dai dati comunicati dal Ministero della Salute. Stabili i ricoveri, sempre 60 in tutto con 6 in terapia intensiva. Gli attuali positivi... Leggi su feedpress.me

