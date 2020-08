Coronavirus, Billionaire annuncia chiusura a causa delle restrizioni (Di martedì 18 agosto 2020) Il Billionaire Porto Cervo chiude in anticipo la stagione a causa delle nuove restrizioni dopo gli undici nuovi casi di contagio da Coronavirus che si sono verificati nella zona. Il Billionaire Porto Cervo ha deciso di chiudere anticipatamente la stagione del 2020. Una scelta che è stata giustificata dalla “doppia morsa” in cui si sono … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ha il coronavirus. «Mi autoisolo ... «In quei giorni – racconta Luca – siamo andati al Billionaire a Porto Cervo. Ricordo una serata anche al ristorante The Temple». Insomma i più esclusivi locali ...“In Costa Smeralda sono stati applicati divieti ancora più severi rispetto a quelli emanati dal governo nazionale, per ciò che riguarda le misure anti covid-19 per i locali di intrattenimento – spiega ...