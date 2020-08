Coronavirus, Australia: 'Se il nostro vaccino funzionerà sarà gratuito' (Di martedì 18 agosto 2020) Il primo ministro Australiano Scott Morrison ha affermato che se il vaccino risulterà efficace l'Australia lo produrrà e lo distribuirà gratuitamente. L'annuncio del premier è arrivato dopo l'accordo ... Leggi su tgcom24.mediaset

E poi darlo a tutti: il primo ministro australiano Scott Morrison ha affermato che se il vaccino risulterà efficace l'Australia lo produrrà e lo ... AstraZeneca per ottenere il vaccino contro il Covid ...ll Brasile registra nelle ultime 24 ore altri 684 decessi legati al coronavirus, per un totale di 108.536 vittime. Registrati altri 19.373 casi, per un totale di 3.359.570 infezioni dall'inizio della ...