Coronavirus, Australia: “Se il nostro vaccino è efficace sarà gratuito” (Di martedì 18 agosto 2020) Se il vaccino risulterà efficace l’Australia lo produrrà e lo distribuirà gratuitamente. Lo ha affermato il primo ministro Australiano Scott Morrison, dopo che l’Australia ha raggiunto un accordo con la società farmaceutica AstraZeneca per ottenere il vaccino contro il Covid-19 su cui sta lavorando una squadra dell’Università di Oxford. “Se questo vaccino risulterà efficace noi lo produrremo, lo distribuiremo e lo renderemo pubblico per 25 milioni di Australiani”, ha detto Morrison.L'articolo Coronavirus, Australia: “Se il nostro vaccino è efficace sarà ... Leggi su meteoweb.eu

RaiNews : L'annuncio del premier australiano #vaccino #COVID19 - SkyTG24 : Coronavirus, a Melbourne coprifuoco notturno e nuovo lockdown. FOTO - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: L'annuncio del premier australiano #vaccino #COVID19 - torch_80 : RT @RaiNews: L'annuncio del premier australiano #vaccino #COVID19 - FelixPerrella : RT @RaiNews: L'annuncio del premier australiano #vaccino #COVID19 -