Coronavirus, ancora 5 casi registrati in Abruzzo, da inizio pandemia effettuati 141205 tamponi (Di martedì 18 agosto 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 3565 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 5 nuovi casi, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2838 dimessi/guariti (+4 rispetto a ieri, di cui 10 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2828 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 255 (+1 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Agenzia_Ansa : #Covid_19 L'aeroporto di #Fiumicino attrezza un'area per i test rapidi per chi rientra dai paesi a rischio. Il pla… - LiaQuartapelle : Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è p… - sole24ore : Coronavirus, negli aeroporti lombardi ancora niente test. Tamponi al via invece negli scali romani e veneti… - genovapostnews : Coronavirus, sono 16 i nuovi positivi in Liguria. Ancora tre pazienti in terapia intensiva al San Martino - Fff_James1 : RT @LiaQuartapelle: Ancora una volta, è più organizzato il Lazio di @nzingaretti rispetto alla Lombardia governata dalla Lega. Non è possi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Mascherine nella movida e discoteche chiuse, Pellicini: "Coronavirus ancora pericoloso" Varesenews Liguria, zero morti e 3 pazienti in terapia intensiva: 14 malati e 16 casi in più di ieri

Genova, 17 agosto. Sono 1569 i morti con coronavirus in Liguria, con un aumento rispetto a ieri di zero. Sono 1275 i positivi accertati finora e malati, con un aumento rispetto a ieri di 14. Sono 7630 ...

Gaten Matarazzo di Stranger Things lavora come cameriere mentre il set è fermo per coronavirus

Anche le star di Hollywood si arrangiano come possono, ai tempi duri del coronavirus che vedono la sospensione di molti set. È facile immaginare la sorpresa provata da alcuni fan di Stranger Things, c ...

