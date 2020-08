Coronavirus, aggiornamento 18 agosto, 35 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (Di martedì 18 agosto 2020) Sono 35 i casi positivi in Campania di cui 12 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro; 3.156 i tamponi esaminati. Lo rende noto l'Unità di crisi della Regione Campania. Ad oggi ... Leggi su gazzettadisalerno

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 15.089 • Deceduti: 35.405 (+5, +0,01%) • Dimessi/… - repubblica : Coronavirus, romani contagiati in Sardegna: 'Alla festa almeno 500 persone. Gente da tutti i quartieri 'bene' della… - you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 13,9% Regioni con… - LellaFiore : #CORONAVIRUS : Rientri in #PIEMONTE dall' Estero . Aggiornamento dei numeri di telefono e delle e-mail da contattare - Ram_ram78 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 15.089 • Deceduti: 35.405 (+5, +0,01%) • Dimessi/Guariti:… -

1 decesso di persona positiva al test del Covid-19 è stato comunicato nel pomeriggio dall’Unità di Crisi della Regione, di cui 0 al momento registrati nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di ...(ROMA on line) Lo comunica la Regione Lombardia in relazione ai dati diffusi oggi sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA). Con 10 casi la provincia ...