Coronavirus, a Wuhan mega party in piscina: tutti senza mascherine (Di martedì 18 agosto 2020) Migliaia di persone una vicina all’altra mentre ballano sulle note della musica elettronica e si divertono in piscina. Nessun distanziamento, niente mascherine. Succede a Wuhan, la megalopoli cinese che è stata l’epicentro mondiale della pandemia di Coronavirus. Dopo un lockdown lungo 73 giorni a partire dal 23 gennaio, il capoluogo dello Hubei sembra voler voltare pagina. Le immagini arrivano dal Maya Water Beach, parco acquatico cittadino, dove un’orda di giovani si è riunita per un festival di musica elettronica, tra balli sfrenati e giochi pirotecnici. La struttura, secondo i media locali, avrebbe comunque ridotto la capienza del 50%, per permettere ai cittadini di festeggiare il ritorno alla normalità. L'articolo proviene da ... Leggi su velvetgossip

