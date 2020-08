Coronavirus, a Los Angeles piano straordinario per il ritorno a scuola: test su tutti i 600 mila studenti. Torna la paura in Corea: positivi 400 membri di una chiesa (Di martedì 18 agosto 2020) Usa EPA/ETIENNE LAURENT Una famiglia fa spesa in un mercatino scolastico a Sylmar, a Nord di Los AngelesMentre negli Stati Uniti si registrano ancora 40.022 nuovi casi di Coronavirus nell’ultimo giorno e 542 vittime, secondo i dati della Johns Hopkins University, cresce la preoccupazione per il ritorno a scuola delle prossime settimane. Il piano più ambizioso per contenere i contagi parte dal distretto scolastico di Los Angeles, il secondo più grande del Paese, dove il sovrintendente Austin Beutner ha intenzione di sottoporre a tampone tutti i 600 mila studenti e i 75 mila dipendenti delle scuole. La campagna di monitoraggio partirà da lunedì, per proseguire sistematicamente ... Leggi su open.online

Non vacuna, no mascarilla. No al vaccino, no alla mascherina recita un cartello issato da una manifestante a Madrid, dove ieri si è protestato contro le uniche due misure di prevenzione che abbiamo a ...

Sharon Stone "Mia sorella ha il coronavirus, indossate la mascherina"

LOS ANGELES (ITALPRESS) - Sharon Stone svela su instagram che la sorella Kelly ha il Coronavirus. "Mia sorella Kelly, che giá soffre di lupus, ora ha il COVID-19 - scrive l'attrice - Questa é la sua s ...

