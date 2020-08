Coronavirus, 50 nuovi casi e nessun morto in Lombardia (Di martedì 18 agosto 2020) commenta Sono 50 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Lombardia, nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino della Regione, secondo cui non sono stati registrati altri decessi. Inoltre sono in ... Leggi su tgcom24.mediaset

ilpost : I nuovi contagi arrivano molto più dai turisti che dai migranti, dice Franco Locatelli - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Locatelli: 'Il 25-40% dei nuovi contagi da viaggi di ritorno, solo 3% da migranti' #FrancoLocatelli… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in calo i nuovi casi con 320 contagi. In diminuzione anche i tamponi. Costante il numero dei morti co… - parmapress_24 : Coronavirus- A Parma tre nuovi contagi. Due sono sintomatici - - Lichtung5 : RT @ilquotidianoweb: #Coronavirus: in #Calabria 5 nuovi casi, c’è anche una #bimba nel #Crotonese #ilquotidianoweb -