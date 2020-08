Coronavirus, 5 morti e nessuna nuova terapia intensiva: dov’è l’emergenza? (Di martedì 18 agosto 2020) Roma, 18 ago – Il quotidiano bollettino del ministero della Salute fotografa un lieve aumento dei contagi in Italia rispetto alla giornata di ieri ma in generale una situazione non allarmante per quanto riguarda i ricoveri in ospedale. I nuovi positivi sono infatti 403, rispetto ai 320 registrati nella giornata di ieri. Va detto poi che oggi sono stati effettuati molti più tamponi, dopo gli scarsi numeri del fine settimana. Un numero per l’esattezza quasi raddoppiato: oggi sono stati fatti 53.976 tamponi, a fronte dei 30.666 effettuati nella giornata di ieri. In pratica 23mila tamponi più di ieri e 83 contagiati rilevati in più. E’ un dato fondamentale, perché da questo si evince il poco significativo incremento dei contagi e al contempo che la gran parte dei nuovi positivi sono asintomatici o paucisintomatici. Cinque morti, ... Leggi su ilprimatonazionale

