Coronavirus, 18 agosto 2020: 403 nuovi casi, 5 morti e 174 guariti (Di martedì 18 agosto 2020) Il bollettino diffuso oggi dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus COVID-19 in Italia conferma il trend in crescita dei giorni scorsi - ed eccezione di domenica e lunedì, con tamponi ridotti per il fine settimana di Ferragosto. Costante il numero dei decessi, mentre sale lievemente il numero dei posti occupati in terapia intensiva. In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: - 403 nuovi casi - 254.636 casi totali - 5 morti - 35.405 morti in totale - 174 nuovi guariti - 58 persone in terapia intensiva - 204.142 dimessi e guariti in totale - 14.188 persone in isolamento domiciliare - 843 persone ricoverate con sintomi - 15.089 attualmente ... Leggi su blogo

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 agosto: 320 nuovi casi e 4 morti nelle ulti... - RaiNews : Hanno partecipato ad una festa, l'otto agosto scorso. 8 positivi nella casa di cura delle Ancelle del Buon Pastore - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 18 agosto: 403 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore - clalurid74 : RT @fanpage: #OMS: 'Siamo ben lontani dal raggiungere l'immunità di gregge' - fanpage : #OMS: 'Siamo ben lontani dal raggiungere l'immunità di gregge' -