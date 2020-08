Coronavirus, 13 nuovi casi a Bergamo Lombardia: + 50 positivi, nessun decesso (Di martedì 18 agosto 2020) I dati del 18 agosto. Con 5.548 tamponi effettuati, sono 50 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia. Tredici i nuovi casi nella Bergamasca. Leggi su ecodibergamo

ilpost : I nuovi contagi arrivano molto più dai turisti che dai migranti, dice Franco Locatelli - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Locatelli: 'Il 25-40% dei nuovi contagi da viaggi di ritorno, solo 3% da migranti' #FrancoLocatelli… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: in calo i nuovi casi con 320 contagi. In diminuzione anche i tamponi. Costante il numero dei morti co… - Frizzante1 : RT @TgrRai: #Coronavirus #Roma, #test a tappeto negli #aeroporti di Fiumicino e Ciampino. In aumento il numero dei positivi al rientro dal… - brijou31 : RT @TgrRai: #Coronavirus #Roma, #test a tappeto negli #aeroporti di Fiumicino e Ciampino. In aumento il numero dei positivi al rientro dal… -