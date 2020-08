Cormano, tragedia in azienda: morto operaio di Peschiera Borromeo (Di martedì 18 agosto 2020) tragedia in un capannone di via Bizzozzero a Cormano. Un operaio, residente a Peschiera Borromeo, è morto nel primo pomeriggio di martedì 18 agosto. A togliersi la vita è stato un 35enne di nazionalità italiana. A nulla è servita la disperata chiamata dei colleghi al 118. All’arrivo dei sanitari e dei carabinieri è stato possibile … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

